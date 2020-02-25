Türkiye Atakan hakkındaki sözleri işinden etti

Atakan hakkındaki sözleri işinden etti

Türkiye

Atakan hakkındaki sözleri işinden etti

Paylaşılan sosyal medya videosu ile gündeme oturan 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında çirkin ifadeler kullanan ve çocuk istismarını savunan Erkan Naldemirci, Özyeğin Üniversitesi'ndeki işinden kovuldu.

25 Şubat 2020, Salı 14:32 Son Güncelleme:
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Sosyal medyada gündem olan 10 yaşındaki Atakan Kayalar için skandal ifadeler kullanan ve çocuk istismarını savunan Erkan Naldemirci, Özyeğin Üniversitesi'ndeki işinden kovuldu. Özyeğin Üniversitesi’nde ulaştırma görevlisi olarak çalışan Erkan Naldemirci, son dönemde sosyal medyada gündeme gelen 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında çirkin sözler paylaştı.

Çocuk istismarını savunan Naldemirci, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda 10 yaşındaki Atakan'ı hedef gösterdi.

Üniversiteden açıklama geldi

Paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekince Özyeğin Üniversitesi de harekete geçti. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin ilke ve değerleriyle hiçbir şekilde örtüşmeyen paylaşımlarda adı geçen çalışanın kurumumuz ile ilişiği derhal kesilmiştir" denildi.

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