Atakan Kayalar'a yönelik skandal paylaşımı büyük tepki çekmişti! Karar verildi
10 yaşındaki Atakan Kayalar’a yönelik paylaşımı nedeniyle hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan Erkan N., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
26 Şubat 2020, Çarşamba 19:47 Son Güncelleme:
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, okuduğu kitaplarla gündeme gelen Atakan Kayalar hakkında yaptığı paylaşımla tepki çeken Erkan N. hakkında “müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatarak hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan Erkan N., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan Erkan N., hakkında adli kontrol hükümleri uygulanması şartı ile mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, sorgusunun ardından Erkan N.’yi haftada dört gün karakola giderek imza atması koşulu ile serbest bıraktı.
İşinden kovulmuştu
Paylaşılan sosyal medya videosu ile gündeme oturan 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında çirkin ifadeler kullanan ve çocuk istismarını savunan Erkan N., Özyeğin Üniversitesi'ndeki işinden kovulmuştu.
Yüksel KOÇ / İstanbul (DHA)