Futbol Atakaş Hatayspor, Emre Çolak'ı transfer etti

Atakaş Hatayspor, Emre Çolak'ı transfer etti

Futbol

Atakaş Hatayspor, Emre Çolak'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

29 Mayıs 2021, Cumartesi 14:21 Son Güncelleme:
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Atakaş Hatayspor, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak'ı transfer ettiğini ve oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Emre Çolak'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun" denildi.

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)

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