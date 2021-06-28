Boupendza her an Atalanta'nın forveti olabilir. Hatayspor'un istediği 8 milyon euro'luk bonservisi vermeye hazır olan Atalanta, oyuncu ile de son pürüzleri giderdi.

İtalyan basınının da yazdığına göre iş artık imzaya kaldı ve temmuz ayının ilk haftasında resmi açıklama gelebilir.

Arsenal'in de Aubameyang vasıtasıyla Boupendza için devrede olduğu iddia ediliyor ancak resmi bir girişimleri henüz yok. Son dakika atağı gelmezse, Gabonlu golcü İtalya'ya transfer olacak.