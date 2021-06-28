Futbol Atalanta Boupendza'yı bitirmeye çok yakın

Atalanta Boupendza'yı bitirmeye çok yakın

Futbol

Atalanta Boupendza'yı bitirmeye çok yakın

Hatayspor'un yıldızı ve Süper Lig'in son gol kralı Aaron Boupendza İtalya yolcusu gibi. Fiorentina ve Atalanta'nın istediği oyuncu için Gasperini ve ekibi işi bitirmeye çok yakın.

28 Haziran 2021, Pazartesi 17:28 Son Güncelleme:
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Boupendza her an Atalanta'nın forveti olabilir. Hatayspor'un istediği 8 milyon euro'luk bonservisi vermeye hazır olan Atalanta, oyuncu ile de son pürüzleri giderdi.

İtalyan basınının da yazdığına göre iş artık imzaya kaldı ve temmuz ayının ilk haftasında resmi açıklama gelebilir.

Arsenal'in de Aubameyang vasıtasıyla Boupendza için devrede olduğu iddia ediliyor ancak resmi bir girişimleri henüz yok. Son dakika atağı gelmezse, Gabonlu golcü İtalya'ya transfer olacak.

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