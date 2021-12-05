İtalya Serie A'nın şampiyonluk adaylarından Atalanta, bir diğer iddialı ekip Napoli ile karşılaştı. Maçı konuk ekip Atalanta 3-2 kazandı. Atalanta'da durumu 2-2'ye getiren gol, milli oyuncumuz Merih Demiral'dan geldi.

63. dakikada hocası Gasperini'nin gol araması için hücum bölgesine gönderdiği Merih, 66'da golünü attı.

71'de Freuler'in golüyle öne geçen Atalanta, kalan sürede iyi savunma yaparak kazanan taraf oldu.

Atalanta, Serie A'daki puanını 34'e yükseltti ve 4. sırada bulunuyor. Napoli ise 36 puanla 3'üncü, Inter 37 puanla 2'nci ve Milan 38 puanla lider durumda.