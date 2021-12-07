Atalanta Mostafa Mohamed için geliyor
Galatasaray'ın Lazio ile oynayacağı maçı sürpriz bir takımda izleyecek. Genellikle Fransa'dan talipleri olan Mostafa için bu kez Atalanta devrede.
07 Aralık 2021, Salı 13:54 Son Güncelleme:
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Galatasaray 'ın santrforlarından Mustafa Muhammed, Atalanta'nın gündeminde yer almaya devam ediyor.
Takvim'in haberine göre; İtalyanların, Galatasaray'ın Roma'da Lazio ile oynayacağı karşılaşmayı yakından takip edeceği ifade edildi.
Atalanta'nın, ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtiliyor.
Galatasaray'ın bu ay sonunda Mısırlı golcünün bonservisini alması bekleniyor.
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