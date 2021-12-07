Futbol Atalanta Mostafa Mohamed için geliyor

Atalanta Mostafa Mohamed için geliyor

Futbol

Atalanta Mostafa Mohamed için geliyor

Galatasaray'ın Lazio ile oynayacağı maçı sürpriz bir takımda izleyecek. Genellikle Fransa'dan talipleri olan Mostafa için bu kez Atalanta devrede.

07 Aralık 2021, Salı 13:54 Son Güncelleme:
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Galatasaray 'ın santrforlarından Mustafa Muhammed, Atalanta'nın gündeminde yer almaya devam ediyor.

Takvim'in haberine göre; İtalyanların, Galatasaray'ın Roma'da Lazio ile oynayacağı karşılaşmayı yakından takip edeceği ifade edildi.

Atalanta'nın, ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Galatasaray'ın bu ay sonunda Mısırlı golcünün bonservisini alması bekleniyor.

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