Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal görevinden alınarak, bu suretle boşalan Genel Müdürlüğe Timuçin Güler atandı. Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Akil Murad Güllüoğlu’nun ataması gerçekleştirildi. - Strazburg’da İlahiyat Fakültesi kurulacak Resmi Gazete’de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararıyla, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Fransa’nın Strazburg kentinde İlahiyat Fakültesi kurulması kararlaştırıldı. Söz konusu karar, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun ek 30’uncu maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 39’uncu maddesi gereğince alındı.

REKTÖR ATAMALARI RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Koçak, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Arat atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince yaptı.