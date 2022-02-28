Siyaset Atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı!

Atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı!

Siyaset

Atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı!

Cumhurbaşkanlığı'nın bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

28 Şubat 2022, Pazartesi 08:40 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı'nın bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliklerine Cihan Soyalp ve Aylin Çağlayan Özcan getirildi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Maruf Aras getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliğine, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hacı Abdullah Uçan atandı.


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