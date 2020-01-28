Atari, video oyun temalı oteller inşa ediyor

Onur Binay/posta.com.tr

Atari'nin son zamanlarda aldığı ilgi büyük ölçüde yaklaşan Atari VCS ile olsa da şirket, bazı garip ürünler ilan ederek gündemde kalmayı başarıyor. Bunlardan bazıları kendi kripto para birimini ve hatta yerleşik hoparlörlere sahip bir şapka içeriyor.

Atari şimdiyse çok daha büyük bir şeye adım atıyor; misafirperverlik dünyası. Şirket, Atari markalı otellerden oluşan bir zincir açacağını duyurdu. Evet, Atari aslında otel inşa etmeyi planlıyor.

Atari, konsepti “ikonik markayı benzersiz bir video oyunu temalı varış noktasıyla birleştiren eşsiz bir konaklama deneyimi” olarak tasarlıyor. Şirket, otellerinin müşterilere “sanal ve artırılmış gerçekliğin en yenisini” sunacağını ve hatta bazılarının espor turnuvalarına ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Bu baharda Arizona, Phoenix'te ilk Atari Hotel'in inşaatına başlanacak. Atari Hotel açılacak diğer yerler arasında Austin, Teksas; Chicago, Illinois; Denver, Colorado; Las Vegas, Nevada; San Francisco, Kaliforniya; San Jose, Kaliforniya; ve Seattle, Washington yer alıyor.

Atari, oteller hakkında gelişmeleri internet sitesinden açıklamaya devam edeceklerini belirtti.