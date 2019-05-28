Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 1 öğretim görevlisi alacak. Son başvuru tarihi olarak 17 Haziran tarihi verildi. Bu pozisyonla ilgilenenler şimdi "Öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusunu yöneltiyor.
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü dün bir ilan geçti. Yapılan açıklamada ise "Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır." denildi.
Başvuru ile ilgilenenler şimdi şartları ve istenilen belgeleri araştırıyor.
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