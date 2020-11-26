Ataşehir Belediyesi 'Evleri boşaltın' deyince mahalle karıştı

İstanbul Ataşehir Belediyesi ekipleri, dün sabah polisle birlikte geldiği mahallede 2014 yılından bu yana riskli, çürük raporu bulunan binalarda oturanların, evlerini boşaltmasını istedi. Bina sakinlerinin direnmesi üzerine polisle aralarında kısa süreli arbede yaşandı. Belediye ile yapılan görüşmelerin ardından, binalarda yaşayanların evlerini boşaltmaları için 1 hafta süre verildi.

Ataşehir Belediyesi ekipleri, dün sabah polisle birlikte geldiği mahallede 2014 yılından bu yana riskli, çürük raporu bulunan binalarda oturanların, evlerini boşaltmasını istedi.

Kısa sürede yıkılması gerekiyor

Ataşehir Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, İzmir depreminin ardından riski binaların yıkım çalışmaları hızlandırıldı. Buna göre çürük raporu bulunan Ataşehir'deki 84 binanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın emriyle yıkılması gerekiyor, belediye ekipleri de vakit kaybetmeden yıkım çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Sahra Mahallesi Bostan Sokak ve civarındaki 84 ayrı binada yaşayanlar 2014 yılında evlerini 'depreme dayanıklı değil' diyerek bir müteahhit firmaya verdi. Amaçları evlerini yenilemekti. O dönemde firmanın girişimleriyle binalardan karot örnekleri, ilgili kurumlardan çürük raporu alındı. Ancak müteahhit firma, mahalle sakinlerinin iddiasına göre, çalışmalara başlamadı ve ortadan kayboldu. Binalar ise aldıkları çürük raporuyla ortada kaldı.

Karot örnekleri alındı, delikler kapatıldı

Bazı bina sakinleri örnek alınan karod noktalarının müteahhit firma tarafından doldurulduğunu öne sürüyor. Bu noktalar, sıvanarak üzerleri boyanmış durumda. Bazı mahalle sakinleri ise alınan karot örneklerinde sağlam binaların da çürük olarak yer aldığını iddia etti. Binalarda yaşayan bir kişi, alınan karot örneklerinin kapatılan yerlerini göstererek, “Bu binadan da bu şekilde karot örneği alındı” dedi.

Havva Aras: Sağlam binalarda da çürüğe katıldı

Mahallede yaşayanlardan Havva Aras, “Sabah 10’da uykudan bir fırladık, dışarıda çevik kuvvet var. Su, elektrik, doğalgaz kesilecek. Doğalgazı kestiler ana şalterden, ondan sonra bir hafta izin verildi, ‘bir hafta içinde çıkın’ denildi. Pandemi zamanı zaten işsizlik kim, nasıl nereye çıkacak? Karot aldılar, sağlam binaları da, çürüğü de birbirine kattı, hepsini çürük diye çıkardı raporu. Şu anda ‘yapacağız, sizi kiraya yollayacağız, kira bedelinizi ödeyeceğiz’ dediler. Ama öyle bir şey yok, başlamıyor. Belediye de karot alındığı için belediye de ‘burası çürük çık’ diyor. İnsanlar nasıl çıkacak, kira bedeli ödeyen kimse yok. Böyle insanlar mağdur” dedi.

Akpınar: Kış günü nasıl çıkayım?

Bir diğer mahalle sakini Gülseren Akpınar, “Karot alınmış, ‘çürük’ diye apar topar sabah geldiler doğalgazı kestiler. İki tane çocuğum var mağdurum, eşim de rahatsız, beyin tümöründen ameliyat oldu. Ben şimdi kış günü nasıl çıkayım. Kavga, kıyamet polisler geldi, bir sürü olaylar oldu. Boşaltın dediler, bir sürü kavga oldu, herkes mağdur yani burada. Kaldık yani kış günü” diye konuştu.

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