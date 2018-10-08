Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen 5 Ataşehir Belediyesi çalışanı ve 1 iş adamı hakkında gözaltı kararı verdi.

5 BELEDİYE ÇALIŞANI GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görevli 5 kişiyi gözaltına aldı.

GÖZALTI KARARI BULUNAN İŞ ADAMI ARANIYOR

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir iş adamı ise aranıyor. Şüphelilerin, doğrudan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildikleri ve savcılık işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BELEDİYE DE AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Ataşehir Belediyesi de açıklama yaptı. Açıklamada "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir ihale dosyasıyla ilgili ihbar üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, 5 personelimiz savunmaları alınmak üzere Adliye’de hazır edilmişlerdir. İfadelerin alınmasıyla birlikte mevcut deliller dikkate alınarak personelimiz serbest bırakılmıştır.

Söz konusu ihale kapsamında, personelimiz 14.05.2018 tarihinde de aynı dosya ile ilgili ifadelerini vermişlerdir.

Yargı sürecinin devam ediyor olması ve herhangi bir yargı merciini etkilememek adına ayrıntılara girmeden, soruşturma dosyasının takipçisi olduğumuzu, ihale sürecinde kamu yararı gözetilerek Kamu İhale Kurumu kararları uyarınca ihalenin sona erdirildiğini ve adaletin tesisi bakımından Ataşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen gerekleri yerine getirdiğimizi ve getireceğimizi bildiririz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri yer aldı.