Ataşehir seçim sonuçlarında son durum nedir? Ataşehir oy oranları... İstanbul'un kaderini belirleyecek olan İstanbul seçimleri bugün gerçekleşti. Halk mührünü oy pusuladaki bir adaydan yana kullandı ve zarfı sandığa attı. Ataşehir halkı da sandık başındaydı. Peki, Ataşehir seçim sonuçlarında son durum nedir?