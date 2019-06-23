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Ataşehir seçim sonuçlarında son durum nedir? Ataşehir oy oranları...

İstanbul'un kaderini belirleyecek olan İstanbul seçimleri bugün gerçekleşti. Halk mührünü oy pusuladaki bir adaydan yana kullandı ve zarfı sandığa attı. Ataşehir halkı da sandık başındaydı. Peki, Ataşehir seçim sonuçlarında son durum nedir?

23 Haziran 2019, Pazar 19:42 Son Güncelleme:
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Ataşehir seçim sonuçlarında son durum nedir? Ataşehir oy oranları...

Ataşehir seçim sonuçlarında son durum nedir? Bugün İstanbul seçimleri için Ataşehir seçmeni bağlı bulundukları okula gidip kimliklerini gösterdikten sonra kabinde tercihini yaptı. Zarfı sandığa atan seçmenler şimdi sonuçların akıbetini merak ediyor. İşte Ataşehir oy oranları...

Millet İttifakı 59.93% EKREM İMAMOĞLU

Cumhur İttifakı 39.31% BİNALİ YILDIRIM

Saadet Partisi 0.49% NECDET GÖKÇINAR

Vatan Partisi 0.17% MUSTAFA İLKER YÜCEL

Diğer 0.10%

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