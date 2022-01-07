Toplam 1.070 sağlıksız yapının bulunduğu 26 hektarlık alanda 3 etap halinde toplam 1.442 konut, 121 ticari birim üretilecek. Projenin ilk etabında 390 bağımsız birim yıkılarak, depreme karşı güvenli, yatay mimari ile 513 konut ve 28 ticari birim inşa edilecek.

39 İLÇENİN TAMAMINDA

Temel atma törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2012’de başlatılan ‘Türkiye’nin Büyük Dönüşüm Hareketi’ ile hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Kurum, “İstanbul’un her yerinde, 39 ilçemizin tamamında kentsel dönüşümden sosyal konuta, çevre yatırımlarından millet bahçelerine kadar her alanda çalışıyoruz” dedi.

TOPLAM 300 BİN

2012’den bugüne, Türkiye’de 1.7 milyon, İstanbul’da 300 bin konutun yenilendiğini belirten Kurum, “Bugün İstanbul’un 39 ilçesinde toplam 140 bin konutun dönüşümü olanca hızıyla devam ediyor. İstanbul’un tamamını; yerinde, gönüllü ve hızlı bir şekilde mahalle mahalle, sokak sokak depreme hazırlıyoruz” diye konuştu. Bakan Kurum, Şerifali projesinin ise İstanbul’un en önemli dönüşüm projelerinden olacağını söyledi.

İHALELER ŞUBATTA

Şerifali projesinden de söz eden Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile projeyi 3 etaba ayırdıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Yatırım değeri 152 milyon lira olan 513 konut ve 28 dükkanın temellerini atıyoruz. Projemizin ikinci ve üçüncü etabında da mevcut yapıların tahliye işlemlerini tamamladık ve yıkımına başladık. Şubat ayı içinde de ikinci etapta 718 konut ve 70 dükkanın, üçüncü etapta 211 konut ve 23 dükkanın ihalelerini yapıp inşaatlarına başlayacağız. 3 etapta toplam 1.442 konut ve 121 dükkan inşa edeceğiz.”