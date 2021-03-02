Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın!
İstanbul Ataşehir'de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
02 Mart 2021, Salı 14:04 Son Güncelleme:
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Ataşehir’de bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi Geçici 8 Sokak’ta bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin, yangına müdahalesi sürüyor.
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