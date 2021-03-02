Türkiye Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın!

Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın!

Türkiye

Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın!

İstanbul Ataşehir'de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

02 Mart 2021, Salı 14:04 Son Güncelleme:
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 Ataşehir’de bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi Geçici 8 Sokak’ta bulunan  bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, yangına müdahalesi sürüyor.




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