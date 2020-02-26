Türkiye Ataşehir'de otomobille çarpışan halk otobüsü havada asılı kaldı

Ataşehir'de otomobille çarpışan halk otobüsü havada asılı kaldı

Türkiye

Ataşehir'de otomobille çarpışan halk otobüsü havada asılı kaldı

İstanbul Ataşehir'de İBB'ye bağlı Özel Halk Otobüsü bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs refüjdeki reklam panosuna çarparak durabildi. Otobüs havada asılı kalırken 1 yolcu yaralandı.

26 Şubat 2020, Çarşamba 09:42 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 09.00 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. Yenidoğan - Kadıköy seferini yapan Özel Halk Otobüsü ile otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs refüjdeki reklam panosuna çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir yolcunun yaralandığı öğrenildi.

Olay yerinden görüntüler:

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