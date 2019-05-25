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Ataşehir'de yangında can pazarı: Çocukları açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Ataşehir'de çıkan yangında 3 çocuğunu mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye atan kadın ikinci kattan atladı.

25 Mayıs 2019, Cumartesi 12:28 Son Güncelleme:
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Ataşehir'de yangında can pazarı: Çocukları açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Ataşehir Yenisahra Mahallesi İncekaş Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Alevlerin sardığı dairede anne ile 3 çocuğu mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

35 yaşındaki Naciye Şengül, çocuklarını çevredekilerin açtığı battaniye üzerine attı.

Daha sonra aşağıya atlayan kadın yaralandı. Kadın ile çocukları hastaneye kaldırıldı. Daireyi saran alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. DHA


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