Türkiye Atatürk Barajı Gölü'nden çıkarılan Elif'ten kötü haber geldi

Atatürk Barajı Gölü'nden çıkarılan Elif'ten kötü haber geldi

Türkiye

Atatürk Barajı Gölü'nden çıkarılan Elif'ten kötü haber geldi

Şanlıurfa'da kardeşleri ile birlikte girdiği Atatürk Barajı Gölü'nden ekipler tarafından çıkarılan Elif Nur Mece hastanede hayatını kaybetti.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 14:32 Son Güncelleme:
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Aşağı Kucak Mahallesi'nde kardeşleri Emirhan ve Halenur ile girdiği Atatürk Barajı Gölü'nden İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekiplerince çıkarılarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Elif Nur Mece (16) yaşam savaşını kaybetti.

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Elif Nur Mece'nin cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Hilvan ilçesi Aşağı Kucak Mahallesi'nde dün Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yapan Mece ailesinin çocukları Emirhan, Elif Nur ve Halenur girdikleri gölette kaybolmuş, yapılan aramalarda Emirhan ve Halenur'un cansız bedenine ulaşılmış, Elif Nur Mece ise Şanlıurfa'da tedavi altına alınmıştı.

AA

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