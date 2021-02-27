Doğru bakıldığında uzun yıllar yaşayan Atatürk çiçeği, görüntüsüyle bulunduğu ortama sıcaklık katan harika bir bitkidir. Peki, Atatürk çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Atatürk çiçeği hikayesi nedir? Atatürk çiçeği hakkında merak edilenler...

ATATÜRK ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Atatürk çiçeği Ocak ve Şubat ayında çiçek açmaktadır. Hassas bir bitki olduğundan özenli bir bakıma gereksinim duyar. Sulama işlemi çiçeğin bakımını yakından ilgilendirir. Burada dikkat edilmesi gereken fazla sulamadan kaçınmalı, toprağın kurudukça sulanması gerektiğidir. Aksi takdirde mantar oluşumu hatta bitkinin ölümüne yol açabilirsiniz. Işığı sevdiklerinden konumu için en ideal alan pencere önüdür. Hava akımından çabuk etkilenir ve yapraklarını dökerler. Dolayısıyla cereyanda bırakmaktan kaçınmanız daha faydalı olacaktır. Atatürk çiçeği nisan ayında budamaya ihtiyaç duyar, bu dönemde tüm kuru ve sararan dalları temizlendiğinde yeşerir ve çiçeklerini tekrardan açar.

ATATÜRK ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Atatürk çiçeğinin hikayesi bu çiçeği duyan birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu çiçeğe neden Atatürk isminin verildiğini ise şu şekilde özetleyebiliriz; 28 Temmuz 1933' de Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan habere göre: "Chicago özel, geçenlerde Wanderbit Üniversitesi profesörlerinden Doktor Kirk Landın laboratuvarında muhtelif ameliyeler neticesinde kırmızı renkte bir çiçek elde edilmiştir. Profesör bu yeni çiçeğe isim ararken yanında duran ama Tarsus Kolejinde Atatürk'le tanışmış, ondaki tabiat bilgi ve ilgisine hayran olan bir diğer profesör bu çiçeğe Atatürk isminin verilmesini önermiştir. Ve bu öneri dünya nebatat dairesine iletilmiş ve Atatürk'ün yaptığı çalışmaların anlatıldığı toplantıda oy birliğiyle kabul edilmiştir" öte yandan bu kıymetli çiçek dünyanın her yerinde Atatürk çiçeği olarak bilinmekte ve üretilmektedir.



