Türkiye Atatürk Havalimanı'nda çalışmalar başladı, işte son durum

Atatürk Havalimanı'nda çalışmalar başladı, işte son durum

Türkiye

Atatürk Havalimanı'nda çalışmalar başladı, işte son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan corona virüs salgını ile mücadelede Atatürk Havalimanı'nda ve Sancaktepe'de iki hastanenin yapılacağını duyurmuştu. Hastanelerin yapımında son durum havadan görüntülendi.

08 Nisan 2020, Çarşamba 11:25 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da biri Atatürk Havalimanı, biri de Sancaktepe'de olmak üzere 1000 yataklı iki hastane inşa edileceğini açıkladı. 

Atatürk Havalimanı'nda bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide çalışmalar başladı. Çok sayıda iş makinesi ve kamyon ile çalışmalar yapılıyor.

Sancaktepe'de son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a iki salgın hastanesi yapılacağını açıklaması sonrası salgın hastanelerinin yapımı için başlayan çalışmalar devam ediyor. Sancaktepe'de yapılacak bin yataklı salgın hastanesi için ekiplerin çalışması ikinci gününde sürüyor.

Alanda iş makinelerinin çalıştığı görülürken, sabah saatlerinde hastanenin yapılacağı şantiye alanına yeni iş makineleri de getirildi. Çalışmaların 45 gün içinde bitirilmesi hedeflenirken, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki salgın hastanelerinin salgından sonra da kullanılacağı ifade edildi.

DHA



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