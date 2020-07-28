Atatürk üzerinden rejim tartışmalarıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Demokrasimiz her türlü resjim istismarına kapalıdır. Ayasofya'yı rejim tartışmasına dönüştürmek provokasyondur. Kimse bu ülkede Atatürk'e saygısızlık yapamaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin ilk Cumhurbaşkanı'dır. Atatürk'ü kendilerine kalkan yapanlar onu istismar ediyor' dedi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik yaptığı açıklamada; Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının ardından Atatürk üzeriden yürütülen algı operasyonuna tepki gösterdi.

Sözcü Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Dışarıda Türkiye'nin bileğini bükemeyenler içeriye yöneldi.