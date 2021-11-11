DT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında sahnelenen ve Yunus Emre'yi anlatan "Bizim Yunus", 16, 17 ve 18 Kasım saat 20.00'de İstanbullu sanatseverle buluşacak.

Biletler internet üzerinden, Sanat Cepte uygulamasından ve Devlet Tiyatroları gişelerinden satışa sunuldu.

Sönmez Atasoy'un yazdığı, Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt'un yönettiği oyunda, "Yüreklerimiz neyi arar bu yolculukta" teması işleniyor.

Yunus Emre’yi Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alpay Ulusoy'un canlandırdığı oyunun dekor tasarımı Hakan Dündar'a, kostüm tasarımı Funda Karasaç'a, ışık tasarımı Mustafa Bal'a ve müzikleri Nedim Yıldız'a ait.

Devlet Tiyatroları tarihinde ilk kez TRT 2'den naklen yayınla ilk gösterimini gerçekleştirilen oyun, Almanya Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, Arnavutluk Skampa Tiyatro Festivali, Konya Bin Nefes Bir Ses Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali ve Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali gibi etkinliklerin yanı sıra Bursa, İzmir, Alanya, Balıkesir, Hatay, Kilis, Gaziantep gibi şehirlerde de perde açtı.

Yaklaşık 7 bin seyirciye ulaşan oyun, önümüzdeki dönemlerde Kocaeli, Adıyaman, Şanlıurfa gibi şehirlerde sanatseverlerle buluşması planlanıyor.

"Tüm seyircilerimizi oyunu izlemeye davet ediyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen başrol oyuncusu Ulusoy, İstanbul seyircisiyle en son 12 yıl önce buluştuğunu, bu sürenin ardından "Bizim Yunus" ile İstanbul'da perde açacak olmaktan dolayı heyecan ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nun yaklaşık 2 bin yıllık tarihi atmosferinde de "Yunus Emre"yi oynadığını anlatan Ulusoy, "Aspendos'a gelen yaklaşık bin 500 tiyatrosever oyunumuzu severek takip etti. İstanbullu sanatseverlerin, Bakanlığımızca yeniden yapılan AKM'nin 802 kişilik tiyatro salonunda bizleri yalnız bırakmayacağını düşünüyorum. Bu vesileyle tüm seyircilerimizi oyunu izlemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.