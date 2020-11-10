Türkiye Atatürk ölüm yıldönümünde en sevdiği şarkılarla anıldı

Atatürk ölüm yıldönümünde en sevdiği şarkılarla anıldı

Türkiye

Atatürk ölüm yıldönümünde en sevdiği şarkılarla anıldı

Mersin'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıldönümünde en sevdiği şarkılarla anıldı.

10 Kasım 2020, Salı 19:56 Son Güncelleme:
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölüm yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı. Atatürk'ün en sevdiği şarkılar merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi üzerinde kurulan ses sistemi ile mahalle sakinlerine organizatör Samet Karataş Atatürk'ün sevdiği dinlediği parçaları dinletildi. Saat 09.05'te başlatılan etkinlik boyunca vatandaşlar evlerinin balkonundan ve sokağa çıkarak çalınan şarkılara eşlik etti.

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Çalan şarkılarla hüzünlenen bazı vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı.


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