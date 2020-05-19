Kültür & Sanat "Atatürk" temalı kitap sergisi, bu yıl gençlere sosyal medyadan ulaştırıldı

"Atatürk" temalı kitap sergisi, bu yıl gençlere sosyal medyadan ulaştırıldı

Kültür & Sanat

'Atatürk' temalı kitap sergisi, bu yıl gençlere sosyal medyadan ulaştırıldı

Bilecik’te her yıl, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kütüphanede düzenlenen "Atatürk" temalı kitap sergisi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan gençlere sosyal medya aracılığıyla ulaştırıldı.

19 Mayıs 2020, Salı 18:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve İl Halk Kütüphanesi Müdürü İdris Semih Kaya, her yıl 19 Mayıs’ta düzenlenen sergiyi sosyal medyaya taşıdı. Atatürk’ün kaleme aldığı, okuduğu ve hakkında yazılan kitapların yer aldığı serginin videosu, her iki kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir, her zaman gençlerin yanlarında olduklarını belirterek, şöyle konuştu: "İl Halk Kütüphanemizde bulunan Atatürk bölümündeki yaklaşık 2 bin kitapla her yıl sergi açarak gençlere ulaşıyorduk.

Bu yıl koronavirüsle mücadele kapsamında gençlerimiz evlerinde bulunuyor, kütüphaneler de okuyucuya kapalı. Biz de buraya gelemeyen gençlere ulaşmak ve daha fazla gencimize dokunabilmek amacıyla sosyal medyadan böyle bir program yapalım istedik." Ülke genelinde kutlamaların sosyal medya aracılığıyla sürdürüldüğünü kaydeden Özdemir, "Sosyal medyadan iyi bir dönüş aldık, gençlerimizle bu haftayı dolu dolu geçirmek için çalışıyoruz." dedi.

AA

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Gizem Şeho
Evde sağlıklı beslen
Gizem Şeho
Ayça Okay
Gergedanlar şehre geri dönüyor
Ayça Okay
Bengisu Özkes
Şimdiki zamanın modern distopyası korona salgını mı?
Bengisu Özkes
Gülüm Dağlı
Çekirdeklik karantina dizisi: Aşk 101
Gülüm Dağlı
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Anthony Hopkins'in en iyi 10 filmi