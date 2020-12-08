Türkiye Atatürk Üniversitesi 361 sözleşmeli personel alacak

Atatürk Üniversitesi 361 sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Atatürk Üniversitesi 361 sözleşmeli personel alacak

Erzurum Atatürk Üniversitesi 361 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu. İlanın başvuru süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün olarak açıklandı.

08 Aralık 2020, Salı 16:51 Son Güncelleme:
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Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 361 sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

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