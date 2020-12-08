Atatürk Üniversitesi 361 sözleşmeli personel alacak

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 361 sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.