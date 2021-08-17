Atatürk Üniversitesi 37 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Atatürk Üniversitesi 37 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

Detaylı bilgi için tıklayınız