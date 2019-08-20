Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nden bugün geçilen ilanda "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır." diye belirtildi.

Yapılan duyuru sonrası ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Özellikle de istenilen belgeler ve şartlar araştırılmaya başlandı.

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Üniversitenin geçtiği bir başka uyarıda ise "Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir." denildi.