Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü bugün geçtiği ilanda "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır." diye belirtti.

İlana göre 84 öğretim üyesi alınacak. Adayların şimdi sıklıkla sorduğu soru ise "Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?" şeklinde...

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