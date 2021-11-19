Türkiye Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli 121 personel alacak

Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli 121 personel alacak

Türkiye

Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli 121 personel alacak

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli 121 Personel istihdam edecek.

19 Kasım 2021, Cuma 17:34 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Veteriner Fakültesi Dekanlığı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı bünyesinde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda,2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 121 sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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