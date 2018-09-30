Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü büyük bir coşkuyla yapıldı

Kurtuluş Savaşı’nda İnebolu Limanı’na gelen silah ve cephanenin taşındığı İnebolu-Kastamonu arasındaki 105 kilometrelik yolda düzenlenen Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, Türkiye’nin birçok ilinden yaklaşık 400 katılımcıyla İnebolu’dan başladı.

Kastamonu Valiliği ile Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İnebolu, Küre, Seydiler ve Kastamonu Belediyelerinin de desteklediği 4 günlük yürüyüşte 105 kilometrelik parkur Kastamonu’da sona erdi.

Yürüyüşe katılanlar için Kışla Parkı’nda karşılama yapıldı. Grup daha sonra ellerindeki Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı’na kadar yürüdü. Vatandaşlar da evlerinden Türk bayrakları sallayarak yürüyenlere sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından en genç katılımcılara Vali Yaşar Karadeniz tarafından hediye takdim edildi. Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü yürüyüş boyunca katılımcılara destek sağladı.