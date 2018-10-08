Son dakika: Atatürk'e hakaret eden öğretmen gözaltına alındı

Son dakika: Atatürk'e hakaret eden öğretmen gözaltına alındı Malatya'da sosyal medya üzerinden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret ettiği öne sürülen öğretmen gözaltına alındı