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Son dakika: Atatürk'e hakaret eden öğretmen gözaltına alındı

Malatya'da sosyal medya üzerinden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret ettiği öne sürülen öğretmen gözaltına alındı

08 Ekim 2018, Pazartesi 10:12 Son Güncelleme: 08 Ekim 2018, Pazartesi 10:14
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma açılan öğretmen M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Şüpheli, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. M.K'nin adresinde ele geçirilen bazı dijital materyaller, incelenmek üzere emniyete götürüldü. M.K. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlatmıştı.

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