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Atatürk'e ve Cumhuriyet'e hakaret eden öğretmen tutuklandı

Malatya'da sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı

08 Ekim 2018, Pazartesi 20:35 Son Güncelleme: 08 Ekim 2018, Pazartesi 23:13
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma açılan öğretmen M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.

M.K'nin adresinde ele geçirilen bazı dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

NÖBETÇİ MAHKEMECE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından, "Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna muhalefet ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. M.K. Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

M.K. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlatmıştı.

AA


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