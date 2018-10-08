Atatürk'e ve Cumhuriyet'e hakaret eden öğretmen tutuklandı

Atatürk'e ve Cumhuriyet'e hakaret eden öğretmen tutuklandı Malatya'da sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı