Türkiye Atatürk'ü minnetle anıyoruz! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Atatürk'ü minnetle anıyoruz! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Türkiye

Atatürk'ü minnetle anıyoruz! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyet Anıtkabir'deki anma törenine katıldı. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, 'Kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyetimizi müstevlilerin emellerine dahil olan betahlara rağmen büyütmeye, kalkındırmaya, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, necip milletimizin birliğine, dirliğine ve kadim değerlerine kast edilmesine asla izin vermeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

10 Kasım 2021, Çarşamba 09:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı 10 Kasım dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Atatürk mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli kulesine geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Aziz Atatürk, zat-ı alinizi vefatınızın 83. seneyi devriyesinde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyetimizi müstevlilerin emellerine dahil olan betahlara rağmen büyütmeye, kalkındırmaya, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam ediyoruz. Eğitim, sağlık, güvenlik, sanayi başta olmak üzere her alanda elde ettiğimiz tarihi başarılarla 2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, necip milletimizin birliğine, dirliğine ve kadim değerlerine kast edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Ruhun şad olsun.




Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Siyaset gençler ve kadınlarla ilerleyecek
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İçimizde...
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye'nin böyle bir sorunu yok
Hakan Çelik
Murat Çelik
Karantina günlükleri-3
Murat Çelik
Banu Şen
Zeytinin ve zeytinyağının başkenti: Milas
Banu Şen
Şirin Sever
İstanbul'da çok güzel şeyler oluyor
Şirin Sever
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sahte pasaportla giriş yapmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı