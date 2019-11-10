Atatürk’ü, son nefesini verdiği odasında andılar (Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım’da ücretsiz mi?)
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde binlerce kişi Ata'nın son nefesini verdiği Dolmabahçe Sarayı'na akın etti.
Odasında törenle anıldı
Saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı başta olmak üzere yurt genelinde hayat durdu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 81 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.
Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Gözlerini yumduğu oda ziyarete açıldı
Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal ettiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu oda vatandaşların ziyaretine açıldı.
Öte yandan Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nın önünde büyük bir kalabalık toplandı.
Dolmabahçe Sarayı ücretsiz mi?
Dolmabahçe Sarayı her ziyaret gününde olduğu gibi bugün de bilet alınarak ziyaret edilecek.
Dolmabahçe Sarayı bilet ücretleri:
Selamlık (Tam)60 TL
Selamlık (İndirimli) 30 TL
Harem (Tam)40 TL
Harem (İndirimli)20 TL
Selamlık + Harem (Tam)90 TL
Selamlık + Harem (İndirimli)45 TL
Haberin fotoğrafları için tıklayınBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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