Mustafa Kemal Atatürk’ün hafızalara kazınan, en ikoniklerden biri olan resmini çizen hattat ustası ressam Etem Çalışkan, o resmin hikayesini ise ilk kez CNN TÜRK ekranlarında anlattı. CNN TÜRK muhabiri Burçak Bozkuş ve Kameraman Emre Kınacı’nın özel haberine göre, 93 yaşındaki usta çınar, resmi 10 Kasım 1969 yılında Milliyet Gazetesi’ne özel olarak çizdi. Resmin kafasında oluşma sürecini ve Atatürk sevgisini ise şu sözlerle anlattı;

“Elde ettiğim fotoğrafta siyah beyaz güzel kullanılmıştı. Işık ve gölge uygundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevimli idi ve doğaldı. Ben bunu çizdiğim zaman bu kadar geniş, yaygın olacağını düşünmedim aklıma da gelmedi.”









“O ZAMANLAR 10 KASIMLAR BEKLENEN TAKVİM YAPRAKLARI İDİ”

Yıllarca Milliyet Gazetesi’nde gazete ressamı olarak çalışmalarını sürdüren Etem Çalışkan, ilk resmin ardından Atatürk portreleri çizmeye devam etti. Hikayesini anlatan Çalışkan, “O zamanlar 10 Kasımlar beklenen takvim yaprakları idi. Ve ben bir gazeteci olarak, gazetenin bir ressamı olarak 10 kasımda çizeceğim resmi daha 1 ay öncesinden düşünmeye başlardım. 2 gün sürmüştür diyelim fırçayı kâğıt üzerinde gezdirmem. Ama onun bütünü düşüncesiyle birlikte belki de ayı almıştır. Gazi Mustafa Kemal’in resimlerini matbaalar basar yayınevleri dağıtımını yaparlar ressamlar da çizerdi. Benim Atatürk’le sevgim gazetelerde çizdiğim resim değil, her şey...Giysileri, kullandığı mendilin şekline kadar. Kendine özgü. Çok özeldir. Özel bir adam…”

CUMHURBAŞKANLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Usta çınar 93 yılına sığdırdığı çalışmalar ve projelerle de 2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nün de sahibi oldu.