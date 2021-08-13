Türkiye Atatürk'ün minyatürlü bastonu satışa çıkıyor

Atatürk'ün minyatürlü bastonu satışa çıkıyor

Türkiye

Atatürk'ün minyatürlü bastonu satışa çıkıyor

1932 yılında Şah Rıza Pehlevi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilen minyatürlü baston açık arttırmada satılıyor.

13 Ağustos 2021, Cuma 09:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye-İran arasında en yoğun ilişkilerin yaşandığı 1932 yılında Şah Rıza Pehlevi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edildiği kaydedilen 92 santimetre boyundaki minyatürlü baston açık arttırmayla satılıyor. Atatürk'ün tasvirinin yanı sıra Şahı Rıza Pehlevi, Cemşid, Keykavus, Behmen gibi liderlerin tasvirleri yer aldığı bastonun geliriyse Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak.


Müzayedeyi düzenleyen firmanın kurucusu Hüseyin Kocabaş, "Müzayedenin en önemli parçası, Mustafa Kemal Atatürk'e ait Şah Rıza Pehlevi tarafından 1932 yılında Türkiye İran ilişkilerinin en yoğun olduğu dönemde hediye edilmiş minyatürlü baston. Baston sanatsal özellikleriyle ön plana çıkan bir eser. Sanatçısı tarafından oyma sanatıyla kullanılmış" dedi.

"ELDE EDİLECEK GELİR TÜRK EĞİTİM VAKFI'NA BAĞIŞLANACAK"

Kocabaş, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Müzayedemizde satışa sunduğumuz eserlerin hepsini teklif usulü satışa sunuyoruz. Fakat online bir satış olduğu için, sisteme bir giriş bedeli girmemiz gerekiyor. Atatürk'e ait olan bastondan elde edilecek gelirse, Türk Eğitim Vakfı (TEV) çatısı altında oluşturulmuş 'Arthıll geleceğe dokun burs fonu'na bağışlanacak."

Müzayedenin 15 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de online yapılacağını belirten Kocabaş, "Müzayedemiz de genellikle Osmanlı hanedan koleksiyonlarında bulunan sultanlara ve saray yüksek erkanına ait eserleri beğeniye sunacağız. Bu eserler arasında Sultan 2. Abdülhamid Han'ın Makam-ı Hümayun Sümeni, yine Sultan 2. Abdülhamid Han'ın bizzat kendi kullandığı porselen kahve fincanları, kristal kadehleri ve porselen yemek tabakları yer alıyor. Aynı zamanda çok değerli gümüş eserlerde bulunuyor" diye konuştu.

MÜZAYEDEDEKİ ESERLER

Müzayedenin öne çıkan diğer eserler arasında; Sultan 2. Abdülhamid Han'ın Makam-ı Hümayun Sümeni, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın Kristal Kadeh Takımı, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın yıldız kahve takımı, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın inisiyalli tabağı, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın porselen yemek takımı, Sultan 2. Mahmud Han'ın tasvir-i hümayunu, Sultan 1. Osman Han'ın tasvir-i hümayunu, Sultan Vahdettin Han mineli gümüş kutu, Esma Sultan'ın ormolu mücevher kutusu, Hatice Sultan'ın tuğralı gümüş tacı, Haremi hümayun kalfası Saadetlü Nazlıser Kalfa'nın abdest ibriği, Mehmet Ziya Paşa'nın gümüş zarf takımı ve Yunan kralı 2. Konstantin'in billur içki takımı yer alıyor.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Müsilajı unuttuk bile
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Mülteciye öfke, Altındağ’dan tehlike sinyalleri
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Polis eşliğinde mi taksi çevirelim?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Ölümlü kazaların önüne geçebiliriz
Hakan Çelik
Banu Şen
Gözü şimdi daha yükseklerde: Erzurum
Banu Şen
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Üniversite görünümlü villa! Kaçak tünel bulundu