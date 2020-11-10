Türkiye Atatürk'ün ölümünün 82'inci yıldönümünde Devlet erkanı Anıtkabir'de

Atatürk'ün ölümünün 82'inci yıldönümünde Devlet erkanı Anıtkabir'de

Türkiye

Atatürk'ün ölümünün 82'inci yıldönümünde Devlet erkanı Anıtkabir'de

Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı...

10 Kasım 2020, Salı 09:27 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'inci yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener, yüksek yargı üyeleri de Anıtkabir'deki törene katıldı.

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Saat 09:05'te saygı duruşunda bulunulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

''İstiklal harbimizin başkomutanı, cumhuriyetimizin banisi, ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları milletimizce hayırla yad edilecektir. Ruhun şad olsun.''


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