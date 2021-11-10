Kültür & Sanat Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve türküler hangileri? İşte, Atatürk'ün en sevdiği çiçek ve en sevdiği yemekler, şarkılar ve türküler
  • Haberler
  • Kültür & Sanat Haberleri
  • Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve türküler hangileri? İşte, Atatürk'ün en sevdiği çiçek ve en sevdiği yemekler, şarkılar ve türküler

Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve türküler hangileri? İşte, Atatürk'ün en sevdiği çiçek ve en sevdiği yemekler, şarkılar ve türküler

Kültür & Sanat

Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve türküler hangileri? İşte, Atatürk'ün en sevdiği çiçek ve en sevdiği yemekler, şarkılar ve türküler

Atatürk’ün sevdiği şarkılar, en sevdiği çiçek ve en sevdiği yemekler, bir 10 Kasım gününde daha milyonlar tarafından araştırılıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. Yılında, ilk günkü acı hala yüreklerde hissedilirken, ona olan sevgi, özlem ve minnet duyguları asla eskimiyor. Bugün, Atatürk, sevdiği şarkılar, en sevdiği çiçek ve en sevdiği yemekler ile yad ediliyor…

10 Kasım 2021, Çarşamba 09:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Atatürk’ün gökyüzü kadar mavi, okyanuslar kadar derin gözleri 10 Kasım 1938’de hiç açılmamak üzere kapandı. Ancak çağdaş fikirleri ile açtığı yollar Türk milleti önünde uzanmaya devam ediyor. Pek çok kişi 10 Kasım’da Atatürk’ün sevdiği şarkıları dinliyor, en sevdiği çiçeği penceresinin önüne koyuyor, en sevdiği yemekleri pişiriyor. Bugün milyonlar, Atatürk’ü anıyor…

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR

  • Kırmızı Gülün Âli Var
  • Yanık Ömer
  • Çökertmeden Çıktımda Halilim
  • Sobalarında Guru da Meşe Yanıyor Efem
  • Ata Barı
  • Mehrali Bey Ağıtı
  • Köroğlu Solağı
  • Mızıka Çalındı Düğün mü Sandın
  • Sarı Zeybek
  • Havada Bulut Yok
  • Dağlar Dağlar Alişimin Kaşları Kare
  • Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa
  • Kışlalar Doldu Bugün

ATATÜRK'ÜN EN SEVDİĞİ ÇİÇEK

Atatürk, insana ve doğaya büyük önem verir ve severdi. Çiçekler arasında ise en çok kasımpatıları beğenirdi.

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ YEMEKLER

Mustafa Kemal Atatürk, sabah kahvaltısında çoğunlukla çay ve kahve içerken, çok nadir olarak soğuk ayran ve 1 dilim ekmekle kahvaltı yaptığı da olurdu. Bunun yanı sıra kahvaltı da peynirli omlet de severdi.

Etli kuru fasulye ve pilav yemeğini çok seven Atatürk, toplantılarda fava yemeğini tercih edermiş. Karnıyarık ve etli bamya yemeği de sevdiği yemekler arasında yer alıyor. Kuşkonmazı en çok haşlanmış olarak seviyordu.

Her ne kadar çok tatlı tüketmese de Mustafa Kemal Atatürk’ün irmik helvasını sevdiği de söyleniyor.

 

Yazarlarımızdan
Şule Özdemir
Jeff Bezos’un kız arkadaşı Leonardo DiCaprio’ya hayran hayran bakarsa Jeff Bezos ne yapar?
Şule Özdemir
Burak Akkul
Ata'mızın dünyaya geldiği şehir
Burak Akkul
Şirin Sever
İstanbul'da çok güzel şeyler oluyor
Şirin Sever
Gözde Hatunoğlu
AKM geri döndü!
Gözde Hatunoğlu
Bengisu Özkes
Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER "İran Sinema Müzesi" görenleri hayran bırakıyor