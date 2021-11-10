Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve türküler hangileri? İşte, Atatürk'ün en sevdiği çiçek ve en sevdiği yemekler, şarkılar ve türküler
Atatürk’ün sevdiği şarkılar, en sevdiği çiçek ve en sevdiği yemekler, bir 10 Kasım gününde daha milyonlar tarafından araştırılıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. Yılında, ilk günkü acı hala yüreklerde hissedilirken, ona olan sevgi, özlem ve minnet duyguları asla eskimiyor. Bugün, Atatürk, sevdiği şarkılar, en sevdiği çiçek ve en sevdiği yemekler ile yad ediliyor…
10 Kasım 2021, Çarşamba 09:57 Son Güncelleme:
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Atatürk’ün gökyüzü kadar mavi, okyanuslar kadar derin gözleri 10 Kasım 1938’de hiç açılmamak üzere kapandı. Ancak çağdaş fikirleri ile açtığı yollar Türk milleti önünde uzanmaya devam ediyor. Pek çok kişi 10 Kasım’da Atatürk’ün sevdiği şarkıları dinliyor, en sevdiği çiçeği penceresinin önüne koyuyor, en sevdiği yemekleri pişiriyor. Bugün milyonlar, Atatürk’ü anıyor…
ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR
- Kırmızı Gülün Âli Var
- Yanık Ömer
- Çökertmeden Çıktımda Halilim
- Sobalarında Guru da Meşe Yanıyor Efem
- Ata Barı
- Mehrali Bey Ağıtı
- Köroğlu Solağı
- Mızıka Çalındı Düğün mü Sandın
- Sarı Zeybek
- Havada Bulut Yok
- Dağlar Dağlar Alişimin Kaşları Kare
- Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa
- Kışlalar Doldu Bugün
ATATÜRK'ÜN EN SEVDİĞİ ÇİÇEK
Atatürk, insana ve doğaya büyük önem verir ve severdi. Çiçekler arasında ise en çok kasımpatıları beğenirdi.
ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ YEMEKLER
Mustafa Kemal Atatürk, sabah kahvaltısında çoğunlukla çay ve kahve içerken, çok nadir olarak soğuk ayran ve 1 dilim ekmekle kahvaltı yaptığı da olurdu. Bunun yanı sıra kahvaltı da peynirli omlet de severdi.
Etli kuru fasulye ve pilav yemeğini çok seven Atatürk, toplantılarda fava yemeğini tercih edermiş. Karnıyarık ve etli bamya yemeği de sevdiği yemekler arasında yer alıyor. Kuşkonmazı en çok haşlanmış olarak seviyordu.
Her ne kadar çok tatlı tüketmese de Mustafa Kemal Atatürk’ün irmik helvasını sevdiği de söyleniyor.