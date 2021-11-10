Atatürk’ün gökyüzü kadar mavi, okyanuslar kadar derin gözleri 10 Kasım 1938’de hiç açılmamak üzere kapandı. Ancak çağdaş fikirleri ile açtığı yollar Türk milleti önünde uzanmaya devam ediyor. Pek çok kişi 10 Kasım’da Atatürk’ün sevdiği şarkıları dinliyor, en sevdiği çiçeği penceresinin önüne koyuyor, en sevdiği yemekleri pişiriyor. Bugün milyonlar, Atatürk’ü anıyor…

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR

Kırmızı Gülün Âli Var

Yanık Ömer

Çökertmeden Çıktımda Halilim

Sobalarında Guru da Meşe Yanıyor Efem

Ata Barı

Mehrali Bey Ağıtı

Köroğlu Solağı

Mızıka Çalındı Düğün mü Sandın

Sarı Zeybek

Havada Bulut Yok

Dağlar Dağlar Alişimin Kaşları Kare

Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa

Kışlalar Doldu Bugün

ATATÜRK'ÜN EN SEVDİĞİ ÇİÇEK

Atatürk, insana ve doğaya büyük önem verir ve severdi. Çiçekler arasında ise en çok kasımpatıları beğenirdi.

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ YEMEKLER

Mustafa Kemal Atatürk, sabah kahvaltısında çoğunlukla çay ve kahve içerken, çok nadir olarak soğuk ayran ve 1 dilim ekmekle kahvaltı yaptığı da olurdu. Bunun yanı sıra kahvaltı da peynirli omlet de severdi.

Etli kuru fasulye ve pilav yemeğini çok seven Atatürk, toplantılarda fava yemeğini tercih edermiş. Karnıyarık ve etli bamya yemeği de sevdiği yemekler arasında yer alıyor. Kuşkonmazı en çok haşlanmış olarak seviyordu.

Her ne kadar çok tatlı tüketmese de Mustafa Kemal Atatürk’ün irmik helvasını sevdiği de söyleniyor.