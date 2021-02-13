Dünya 'Ateş çemberi' 5.2 ile sarsıldı

'Ateş çemberi' 5.2 ile sarsıldı

Dünya

'Ateş çemberi' 5.2 ile sarsıldı

Güney Amerika ülkesi Şili'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

13 Şubat 2021, Cumartesi 23:37 Son Güncelleme:
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), denizde meydana gelen 30,9 kilometre derinlikteki depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Iquique şehrinin 54 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi (ONEMI), depremin ardından "tsunami" uyarısı yapmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

AA

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