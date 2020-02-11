Siyaset Ateş: CHP'den ihraç edildiğimi dün öğrendim

Ateş: CHP'den ihraç edildiğimi dün öğrendim

Siyaset

Ateş: CHP'den ihraç edildiğimi dün öğrendim

CHP eski Milletvekili Yılmaz Ateş, CHP üyeliğinden ihraç edildiğini dün öğrendiğini ifade etti.

11 Şubat 2020, Salı 13:07 Son Güncelleme:
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Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş, dün CHP üyeliğinden ihraç edildiğini öğrendiğini belirterek, "İlçe, il kongrelerini dahi baskı altına alan, delegeleri özgürce seçme ve seçilme hakkından mahrum bırakan bir anlayıştan düşünce özgürlüğüne saygı beklenemez" ifadesini kullandı.

Ateş, yazılı açıklamasında, dün bir internet sitesi üzerinden CHP üyeliğinden ihraç edildiğini öğrendiğini, karar kendisine tebliğ edildiğinde gerekli açıklamayı yapacağını bildirdi.

Yılmaz Ateş, şunları kaydetti:

"İlçe, il kongrelerini dahi baskı altına alan, delegeleri özgürce seçme ve seçilme hakkından mahrum bırakan bir anlayıştan düşünce özgürlüğüne saygı beklenemez. Ancak benim için şaşırtıcı olan 15 Temmuz'dan önce FETÖ'yü eleştirenleri yakan emniyet ve yargı anlayışının, bugün kendisini başka ortamlarda göstermesidir.

Bu karar, beni ve CHP tabanını bugüne kadar olduğu gibi demokratik CHP, demokratik Türkiye mücadelesinden alı koyamayacaktır"

AA


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