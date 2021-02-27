Dış mekan için en ideal çiçeklerden birisi olan ateş çiçeği bakımı oldukça kolaydır. Peki, ateş çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Ateş çiçeği hikayesi nedir?

ATEŞ ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Ateş çiçeği, Lamiaceae familyasının Salviya türüne mensup bir bitkidir. Sağlıklı bir ateş çiçeğinin boyu genellikle 15 ila 120 santimetre arasında değişmektedir. Ateş çiçeğinin boyu arttıkça, haliyle boyu da uzamaktadır. Ateş çiçeği, nemi seven bir bitki türüdür. Bu nedenle kurak yerlerde yetiştirilmeye pek mümkün değildir. Deniz seviyesine yakın yerlerde yetiştirilen bir ateş çiçeğinin, diğerlerinden çok daha sağlıklı ve uzun olduğu gözlemlenmiştir. Ateş çiçeği, ayrıca soğuğu da sevmeyen bir çiçek türüdür. Ancak ateş çiçeğinin bazı türleri -6 derece soğuğa da dayanmaktadır. Bu nedenle ateş çiçeği satın aldığınız bahçıvana çiçeğin türünü sormanız gerekmektedir. Ateş çiçeği gün içinde mutlaka güneş görmelidir. Bu nedenle saksıyı mutlaka güneş gören bir odaya bırakmalısınız. Güneş görmeyen ateş çiçeklerinin yaprakları kuruyabilir ve buruşabilir. Ayrıca ateş çiçeği açık alana da dikilebilir. Eğer bir bahçeniz bulunuyorsa ateş çiçeğinizi güneş gören bir yerine de dikebilirsiniz.

ATEŞ ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ateş çiçeği, yaygın olarak Hindistan ülkesinde yetiştirilen bir bitkidir ve tüm dünyaya da Hindistan ülkesinden yayılmıştır. Ateş çiçeği, yüzyıllardan beri Hindistan tıbbında şeker hastalığının tedavisi için kullanılan bir bitkidir. Ateş çiçeğini diyabet tedavisinde kullanmak için öncelikle çiçeğin yaprakları ve çiçek kısımları kurutulmaktadır. Daha sonra bu kurutulan kısımlar çay yapılabilir veya toz haline getirilerek yemeklere katılabiliyor. Ayrıca ateş çiçeğinin düzenli olarak kullanımında stres ve yorgunluğa da iyi geldiği uzmanlar tarafından gözlemlenmiştir. Ateş çiçeği, tıp dünyası için hala oldukça gizemli bir bitkidir. Ateş çiçeği bitkisi üzerine çalışmalar hala devam etmektedir.



