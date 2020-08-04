Ateş elementi burçları

Koç burçları: Zodyak’ın ve Ateş elementinin ilk burcu olduğundan en girişken, en hırslı ve ateşli burç Koç’tur. Hep en önde koşmak, liderlik yapmak ister. Koşulları kendisinin yaratığı işlerde çalışmak tercihidir, emir almaktan ve monotonluktan hiç hoşlanmaz. Çoğu zaman da başladığı işleri bitiremeyebilir çünkü aradığı enerji hep başlangıç enerjisidir. Meslek olarak asker, polis, itfaiyeci, doktor, cerrah, ekstrem sporcu veya liderlik özelliklerini kullanabileceği her türlü işte başarılı olacaklardır.

Aslan burçları: Ateş grubunun ikincisi olan Aslanlar gururlu ve yeteneklidirler. Yetenekli olduklarını bildiklerinden de az ile yetinmezler. Başarı basamaklarını emin adımlarla tırmanırlar ve yöneticilik yapmaya oldukça yatkındırlar. Aynı doğadaki aslan gibi çevresinde çalışanları olsun, kendi de son sözü söyleyen, güçlü ve duruma hakim pozisyonda olmak tercihidir. Meslek olarak yöneticilik, başkanlık ve politika tercih sebebi olabilir. Sanat ve sanatçılar Aslan burcu ile temsil edilir dolayısıyla aktörlük, modellik gibi yeteneğini ön plana çıkaracak sanatçı meslekler dikkat çeker. Vücudumuzda kalp bölgesini yöneten Aslan burcundan kalp doktor ve cerrahları olduğunu görmekteyiz.

Yay burçları: Ateş grubunun sonuncusu ve en idealisti Yay burçlarına gelirsek; özünde hareketli olmayı ve bir noktada sabit kalmayı sevmez. Seyahat etmek ve çevresini geniştirmeyi tercih eder, ufkunu ve bilgisini genişletecek her türlü iş onu mutlu edecektir. Meslek olarak turizm, yabancılar ve yabancı ülkelerle yapılacak uluslararası işler, eğitim ve öğretim ve nihayetinde profesörlük, araştırmacı, gazeteci, yayıncı, din (ilahiyat) ve dil bilimci ve avukatlık gibi hukuki mesleklerde başarılı olacaklardır.

Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etme dileğiyle güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum.

burcu.cakir@astrolojiakolo.com