Ateş elementi eksikliği olan kişilerde yaşamsal enerjiler düşüktür. Ruhsal ve bedensel olarak kolayca düşebilirler ve kendilerini güçlendirmeleri de çok zor olur ve zaman alır.

Hevesli, enerjik, spontane, yaratıcı, kendine güvenen, yaşama gücüne sahip, cesur, iradeli, iyimser, egemen, dominant, heyecanlı, enerjik, sıcak, bağımsız kalmayı seven, geleceğe dönük umut besleyen, vizyon sahibi, maceracı, lider, kendini harekete geçirebilen, sabırsız, inisiyatifi ele alabilen özellikler taşır.

Ateş elementi dürüstlük ve açıklık sergiler. Ahlaki standartlara uyan, adil, diğer insanlarla kurduğu ilişkilerde doğrucu, dürüst, insaflı, erdemli, ahlaklı olmayı temsil eder. Ateş elementi savaşçılığı, cesareti, yiğitliği, hevesi ve vuruşkanlığı gösterir. Bilinmedik sulara dalma, risk alma, ısrarcılık, tehlikeye direnebilme, zihinsel ve ahlaki dayanıklılık vardır.

Tüm bu özellikler Ateş burcunda gezegenleri fazla olan kişilere özgü karakteristik özelliklerdir. Onlar, sıcakkanlı, deli dolu, ama kızdıklarında etraflarını yakıp kavuran ve birdenbire sönen ateş gibi bir yapı sergilerler. Adeta saman alevi gibidirler. Yaratıcılıkları gelişkindir. Hayatı dolu dolu yaşarlar. Sıcaklıkları ve coşkuları doğrudan doğruya çevrelerini etkiler. Baskın yapıdadırlar. Sözlerini hiç esirgemezler. Aşk onlar için muhteşem bir olaydır. Sevgi dolu bir ilişkide tüm sıcaklığı paylaşırlar.

Fazla ya da eksik olan ateş elementini dengelemek için birçok yol vardır. Bunlardan en kolayı kristallerden yardım almaktır. İsterseniz doğum haritamızdaki ateş elementi fazlalığını ya da eksikliğini dengelemek için kullanabileceğimiz kristallere bir göz atalım…

ATEŞ ELEMENTİ FAZLALIĞI olan kişiler; aşırı güven, fazla hırs, tahakküm, bencillik ve egoizm, aşırıya kaçma, küstahlık, fazla riskçi ve saldırgan tavırlar sergilerler.

İlişkilerde duygusuz ve dengesiz olabilecekleri için Pembe Kuvars veya Pembe Turmalin taşları onların kalplerindeki olumlu duygularının, şefkat ve merhamet duygularının ortaya çıkmasına yardımcı oluverir.

Sakin ve narin olan Kunzit, kalbinizi koşulsuz sevgi ve barışa açmanıza yardımcı olur ve bu nazik taş, yükselmekte olan titreşiminizi tüm ilişkilerinize nasıl yansıtacağını gösterir. Kunzit gururunuzu dengelemenizi kolaylaştırır, gereksiz gururdan uzaklaştırır ve alçak gönüllü bir tavır kazanmanıza yardımcı olur. Yeşim taşı gücünüzün sizi ele geçirmesini engeller. Sizi dengeye çeker.

Uyum ve sakinlik; Mavi Dantel Akik, kullanan kişiye sakinlik vereceğinden kendi fikirleri dışındaki fikirlere, farklı düşünceler uyum sağlamasını sağlayacaktır. Uyum yavaşça ve sağlam oluşacaktır. Mavi Dantel Akik, sakinliğin yanı sıra merkezlenmenizi de sağlar.

Amazonit; duygusal düzeyde Amazonit kişiye hem kendi içindeki sınırları hem de dış dünya ile kurduğu sınırları belirlemede destek olur. Kişinin aşırı hırs, duygusal matlaşma, donukluk (katılık), kıskançlık ve nefret gibi uygunsuz titreşimler yayan enerjilerden kurtulmaya yarar.

Hemimorfit; kendinizde güven ve yaratıcılığı artıran, şanslı hissettiren ve sağlığınızı korumaya yardımcı olan Egonun ilim ve irfanla aydınlatılmasına olanak sağlar. Bencillik ve öfkeyi ortadan kaldırır.

ATEŞ ELEMENTİ EKSİKLİĞİ olan kişiler ise; kendini güçlü ifade edememe, motivasyon eksikliği, harekete geçememe ve başkalarından bekleme, kendine güven eksikliği, enerji ve heyecan azlığı, kötümserlik, hırs azlığı görülebilir.

Ateş Akik; ateş elementinin canlandırıcı ve yerinde duramayan kıpır kıpır enerjisi kullanan kişiye hareket kazandırır. Yaşam sevincini kazanmanıza yardımcı olan büyülü bir taştır. Akik, içsel kızgınlığı ve duygusal travmaları serbest bırakarak sevgiyi besler ve içsel gerginliği çözerek güven yaratır

Sitrin; özgüven kazanma ihtiyacı duyduğunuzda kullanabileceğiniz bir taştır. Bilmediğiniz yerlerde, tanımadığınız kişilerle karşılaştığınızda veya topluluk önüne çıktığınızda kendinizi daha net ve anlaşılır ifade etmenizi sağlar.

Amber; sakinleştirici olduğu için, aklın çalışmasına izin verir, bu da karar vermenin daha kolay olduğu anlamına gelir. Belki de en büyük kalitesi, hayallerinizi, hedeflerinizi ve ideallerinizi tanımanıza ve yerine getirmenize yardımcı olma yeteneğinde yatmaktadır. Duygusal blokları ve olumsuzlukları gidermeye yardımcı olur.

Pirit; liderlik etme, başkalarını yönlendirebilme, inisiyatif alma özelliklerini daha güçlü ifade etmenizi sağlar. Pirit, kendinizi daha parlak, kararlı ve etkili biçimde ortaya koymanız ve takdir toplamanız yönünde çok destekleyicidir.

Kaplangözü kendinizi güçlü ve dikkat çekici bir şekilde göstermenize ve ifade edebilmenize yardımcı olur. Kaplan Gözü yönetme becerinizi özgüvenli ve güçlü bir biçimde sergilemeniz, iradenizi etkili ve yapıcı bir şekilde ortaya koymanız, başkalarının dikkatini üzerinize çekmeniz açısından iyi bir alternatiftir.