ABD Başkanı Joe Biden; Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime yönelik yaptığı açıklamada, işgal ihtimaline karşı Doğu Avrupa’daki NATO ülkelerine yakın zamanda ABD askeri göndereceğini söyledi. Biden, gönderilecek asker sayısının şimdilik az olacağını vurguladı.

SEVKİYAT HAZIRLIĞI

Biden’ın talimatı ile pazartesi günü 8 bin 500 Amerikan askeri sevkiyat için teyakkuza geçirilmişti. Avrupa’da konuşlu olan Amerikan askerlerinin 35 bini Almanya’da bulunuyor. Rusya özellikle Estonya ve Letonya gibi eskiden Varşova Paktı şimdi NATO üyesi olan ülkelerdeki ABD varlığını kendisi için güvenlik tehdidi olarak görüyor.

FÜZE VE KAN SEVKİYATI

Rusya, Ukrayna’nın kuzey komşusu Belarus’a 10-20 Şubat arasında gerçekleşecek ortak tatbikat gerekçesiyle asker sevkiyatını sürdürüyor. Belarus’a son olarak Pantsir-S füze sistemleri gönderildi. Öte yandan, savaş durumunda yaralıları tedavi etmek için Ukrayna sınırına kan sevkiyatı yapıldığı ve cephe gerisine hastaneler kurulduğu bildirildi.

'ÇOK CAN KAYBI OLUR'

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna’daki gelişmelere ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Austin, “Rusya ile çatışma kaçınılmaz değildir. Diplomasi için hâlâ zaman ve yer var” dedi. Genelkurmay Başkanı Milley ise bir savaşın patlak vermesinin ‘korkunç’ olacağını ve çok fazla can kaybı yaşanacağını söyledi. Milley, Rusya’nın ‘geri adım atması’ gerektiğini belirterek, savaştan en çok sivillerin zarar göreceğinin altını çizdi.

BIDEN'A KÖTÜ SÜRPRİZ

ABD Başkanı Joe Biden’ın altyapıyı incelemek üzere ziyaret edeceği Pittsburgh’da köprü çöktü. Biden’in ziyaretinden saatler önce meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

İNGİLTERE'DEN RUSYA'YA GÖZDAĞI

Başbakan Boris Johnson, cuma günü yaptığı açıklamada ülkesinin Ukrayna'ya desteğini yineleyerek Rusya için "Onların istikrarı bozan hamlelerine müsamaha göstermeyeceğiz. Rusların saldırganlığı karşısında her zaman NATO müttefiklerimizin yanında duracağız" dedi. Johnson, Doğu Avrupa'da konuşlandırılan birliklerin sayısını iki katına çıkarmayı planladıklarını ve böyle bir hamlenin "Kremlin'e net bir mesaj göndereceğini" söyledi.

Haftaya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi planlanan Johnson, "Putin yıkım ve kan dökme yolunu seçerse, Avrupa için bir trajedi olur. Ukrayna kendi geleceğini belirlemekte özgür olmalı" ifadelerini kullandı.

BK'nin şu anda Estonya'da 900, Ukrayna'daysa 100'den fazla askeri bulunuyor. Ülkenin ayrıca Polonya'da da 150 civarı askeri birliği var.

Ukrayna'daki birlikler, BK'nin Orbital Operasyonu kapsamında hizmet veriyor. BK, 2015'ten beri burada 22 bin Ukrayna askerinin eğitilmesini sağladı.

Johnson, açıklamasında "Ordumuza haftaya birliklerin Avrupa'ya sevk edilmesi için hazır olunması emrini verdim. NATO müttefiklerimizi karada, havada ve denizde desteklediğimizden emin olmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa plan dahilinde Karadeniz'e iki savaş gemisi, Rusya sınırındaki Estonya'ya da savunma silahları gönderileceği ve buradaki askeri birliklerin sayısının artırılacağı belirtildi. Buna ek olarak Kıbrıs'taki BK üssünden Romanya ve Bulgaristan hava sahasında devriye yapması için hızlı jetlerin görevlendirileceği de ifade edildi.

BK yetkilileri, haftaya Belçika'nın başkenti Brüksel'de söz konusu planın detaylarını netleştirmek için çalışmalar yapacak.

Geçen yıl mart-nisan döneminde NATO'nun, Rusya sınırına yakın bölgelerde Ukrayna'nın da katıldığı geniş çaplı tatbikatlar düzenlemesi, Kremlin ve Kiev arasında gerginlik yaratmıştı. Daha sonra Rusya'nın Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker yığmasıyla tansiyon ciddi şekilde artmıştı.

Rusya savaş açmak istemediğini belirtirken, Putin hükümeti bu hamle nedeniyle özellikle ABD ve NATO'dan sert tepki almıştı.



