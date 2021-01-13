Ateş Kara: 2.5 milyon aşı yapılsın, 500 bin bekletilsin

CNN TÜRK'e konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşılama sürecinin nasıl ilerleyeceğini anlattı. Kara, "Önerim Çin’den gelen 3 milyon dozluk aşının 2 buçuk milyonunun aynı anda uygulanması" dedi. Kara, Çin'den 3 milyon doz aşının 500 bin dozunun acil durumlar için bekletilmesini önerdi. Aşılama programından bahseden Kara, kişinin aşı olmak istediği sağlık kuruluşunu seçebileceğini söyledi.

Ateş Kara, hastanede oluşacak kalabalığı önlemek için randevuyla aşı olunacağını belirtti. "Şu anda mutasyon aşıları etkilemedi" diyen Kara, aşının korumasına vurgu yaptı.

İşte Prof. Dr. Kara'nın açıklamaları:

"Önerim 2.5 milyon aşı yapılması"

Diğer grup aşının da geleceği kesinleştiği andan itibaren 3 milyonun büyük olasılıkla en az benim kendi kişisel önerim 2 buçuk milyonunun uygulanması. ilk etaptaki planlama maksimum kişiye aşının yapılması şeklinde.

"Tarih ve hastane seçilebilecek"

Kendisi için aşı sırasının gelip gelmediğini belirlemek birinci basamak. Bunun için isterse e-Nabız, e-Devlet üzerinden, isterse aplikasyon üstünden, isterse de web sayfası üzerinden veya bir yakını aracılığıyla kendisine sıra geldiğini öğrendikten sonra aplikasyon üstünden de olabilir telefonla da randevusunu alacak. Randevuyu alırken ona belirlenmiş bir randevu yok. Kendisinin randevu alması esas.

"Aşı mutasyondan etkilenmedi"

Herhangi bir enjeksiyondan sonra olabilecek istenmeyen bir etki için kişi en az 15 dakika aşının uygulandığı yerde kalacak. Sonrasında da aşı uygulandığı yerden ayrılmasını öneriyoruz. Aşı olan grup içerisinde herhangi bir şekilde hastaneye yatanın ya da yoğun bakıma yatmayı gerektirecek bir durumun olmadığını görüyoruz.



