Ateşböceği Ercan hastaneye kaldırıldı

İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan Bostancıoğlu'a akciğer enfeksiyonu teşhisi konulduğu öğrenildi. Sanatçı 15 gün boyunca hastanede tedavi görecek.

ATEŞ BÖCEĞİ ERCAN BOSTANCIOĞLU KİMDİR?

Ercan Bostancıoğlu, 8 Ağustos 1936'da Çanakkale-Lapseki'de doğdu. Babasının görevi icabı dört aylıkken ailesi Bursa'ya taşındı. İlkokulun 5. sınıfında okurken ailesi yine Lapseki'ye taşındı.

İlkokulu ve ortaokulu orada bitirdi. Lise ikiye kadar Çanakkale Lisesi'nde okudu.1952 yılında İstanbul'a taşındılar ve liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lises'ni bitirdikten sonra Gazetecilik Enstitüsü'nde okudu ve mezun oldu. 1955 yılında İsmail Dümbüllü‘nün yardımlarıyla kendisini sahnelerde buldu.

Ateşböcekleri ismini Kabataş'tan sınıf arkadaşı koydu. Ercan Bostancıoğlu, 70′li ve 80′li yıllarda Trt'de şov programlarıyla, sinema filmleriyle, daha sonradan 90′lı yıllarda ise tv kanallarının artması ile tv dizileri ile izleyicinin karşısına çıktı.

1970'li ve 1980'li yıllarda ‘Ateş Böcekleri' Yalçın Otağı ile birlikte, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Behiye Aksoy, Gönül Yazar, Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek, Emel Sayın gibi assolistlerin kadrosunda gazinolarda komedyen olarak çalışmıştır.

1986 yılından bu yana gazetelere bulmacalar hazırladı. 1990 yılında Türkiye Bulmaca Şampiyonu oldu.

Ercan Bostancıoğlu'nun 6 Ocak 1965 tarihinde evlendiği eşi Serap Bostancıoğlu, 2005 yılında lösemi sebebi ile vefat etti. Usta oyuncunun Neslihan adında bir kızı vardır.