Ateşe atlıyorlar ama meslekten sayılmıyor

Dünyanın en zor işlerinden biri itfaiyecilik... Göz göre göre yanan bir evin içine dalmak herkesin yapmak isteyeceği bir iş değil. Ama onlar ekmeğini bu işten çıkarıyor. Kendi canları pahasına başkalarının hayatını kurtarmaya çalışan hatta bu uğurda zaman zaman canlarını feda eden itfaiyeciler maalesef bugün hâlâ bir meslek grubundan sayılmıyor. Tam da bu nedenle birçok meslek grubu yıpranma hakkından faydalanabilirken, en zor mesleklerden birini yapan itfaiyeciler faydalanamıyor.

EK GÖSTERGELER DÜŞÜK

İtfaiyecilerin görevleri, nitelikleri, kıyafet ve kullanacakları ekipmanların nasıl olacağıyla ilgili tüm usul ve esaslar 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 52’nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve itfaiyecinin anayasası kabul edilen Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nce düzenleniyor. Bu yönetmelik hem mesleki yeterlilik adına birçok alanda eksik kalıyor, hem de yönetmelik gereğince itfaiyeciler meslek grubu sayılmadıklarından çalışanların ek göstergeleri düşük tutuluyor.

YANLIŞ SINIFLANDIRMA

Kanunda itfaiyecinin genel idari hizmetler sınıfında gösterildiğini belirten Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği (TİBDER) İstanbul Şube Başkan Yardımcısı Atillah Eleşkirtli, “Halbuki itfaiyeciler sahada tehlikeli ortamlarda bedenen çalışan, kritik araç ve ekipman kullanan yani can kurtaran insanlar. Genel idari hizmetler sınıfı ise büroda çalışan memurları tarif eder. Bu yanlış sınıflandırma itfaiyecilerin özlük haklarında ve emekli olduktan sonraki maaş durumlarında birçok hakkının elinden alınmasına neden oluyor. Gömleğin düğmelerini iliklemeye başlarken ilk düğmenin yanlış yere iliklenmesi gibi...” dedi.

FARKLI STATÜLER VAR

Türkiye’deki itfaiyeci sayısının yaklaşık 30 bin olduğunu belirten Eleşkirtli, “İtfaiye yönetmeliğinde itfaiyeci, ‘İtfaiye Eri Memuru’ olarak tarif edilse de Türkiye’de farklı statülerde çalıştırılanlar var. Çoğunluğu 657’ye tabi memur olsa da işçi, sözleşmeli ve hizmet alımı statülerinde çalışan azınsanmayacak sayıda personel mevcut. Statüler farklı olunca maaşlar ve diğer haklar farklılık gösteriyor. Türkiye genelinde itfaiye eri işçisi statüsünde çalışanlar 10 bin TL, memur statüsünde olanlar 6 bin TL, sözleşmeli olanlar 7 bin TL ve hizmet alımı ile çalışanlar 5 bin TL aralığında maaş alıyor” diye konuştu.

24 SAAT ÇALIŞIYORLAR

İtfaiyecilerin çalışma koşullarından da bahseden Eleşkirtli, şöyle konuştu:

“Genelde 24 saat çalışıp 48 saat dinleniyorlar. İtfaiyecilerin görev yaptıkları istasyonlar 24 saat kesintisiz görev yapabilecekleri şekilde dizayn edilir. Yemekhaneleri, lokalleri, dinlenme odaları, eğitim salonları, banyoları, spor salonları vs. var. Ayrıca son dönemde meslek liselerinde itfaiyecilik bölümleri yaygınlaştı. Daha sonra itfaiye yüksek okullarına gidip, stajlarını itfaiye istasyonlarında yapma imkanı buluyorlar. Böylece eskisi gibi mesleği işe başladığında öğrenmiyorlar. Bu, mesleğimiz adımıza güzel bir gelişme.”

SADECE YANGINDA DEĞİL TÜM AFETLERDE BİZ VARIZ

İtfaiye teşkilatının ülkenin en eski kuruluşlarından biri olduğunu belirten TİBDER Genel Başkanı Halil Yılmaz da "Türkiye’nin her yerinde görevimizi aksaksız yerine getiriyoruz, sadece yangına değil tüm afetlere dolayısıyla vatandaşımız ve tüm canlıların imdadına koşuyoruz. Meslek grubu olmaya yönelik çalışmalarımız var ama bu tarz mevzuat çalışmalarında bu işler kolay çözümlenemiyor, süreç gerektiriyor. Birlik olarak ilgili bakanlıklarımızla, belediyelerle ortak yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda meslek sınıfı olma noktasında yakın zamanda bir gelişme olmasını ümit ediyoruz” dedi.

1 DAKİKA İÇİNDE HAZIRIZ ‘

1 dakika içinde itfaiye gereken bir olay için harekete geçecek imkan ve kabiliyete sahibiz’ diyen Yılmaz, şunları söyledi:

“Ancak bir sınıf tanımımız olmadığı için bazı farklılıklar doğabiliyor. Bu farklılık koruyucu kıyafetten maaşa, kullanılan araç gereçten sosyal imkanlara ve mesleki eğitimlerden çalıştırılan işlere kadar her yerde kendini gösteriyor. İtfaiyecinin alması gereken mesleki eğitimler konusunda birçok il yetersiz, bazı iller araç gereç ve ekipman noktasında eksik. İtfaiyecilik bir meslek grubu olmadıkça standarttan söz etmek zor.”

MOTİVASYON SORUNU OLUYOR

TİBDER İstanbul Şube Başkanı Ramiz Sümbül ise “Meslek sınıfı tanımının olmaması statü problemini ve farklı çalışma koşullarını beraberinde getiriyor. Böyle olunca motivasyon sorunu da doğuyor. Genel idari hizmetler sınıfındayız ama kendine münhasır bir meslek grubu olmadıkça bunun çözümü mümkün değil. Ayrıca bu meslek grubu sorunu çözülünce bir hizmet standardı da belirlenmiş olacak ve ülke geneline yayılacak” diye konuştu.