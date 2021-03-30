Ateşin şiddeti değil, çocuğun genel durumu önemli!
Adana Başkent Üniversitesi Seyhan Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. İlknur Erol, çocuklarda ateş problemini anlatıyor. / ÖZGÜR GÖKMEN ÇELENK
30 Mart 2021, Salı 12:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Çocuklarda ateş şu sebeplerden kaynaklanabilir:
- Ateş tek başına hastalık değil, bir belirtidir. Üst solunum yolu enfeksiyonları, diş çıkarma dönemleri, aşılar, idrar yolları ve bağırsak enfeksiyonları ateşin en yaygın sebepleridir.
- Çocukluk çağında görülen enfeksiyonlar genellikle antibiyotik gerektirmeyen virüslere (mikroplara) bağlıdır. Çoğu zaman sadece ateş düşürücülerle hastalık kendiliğinden düzelir. Bazı enfeksiyonlarda ise antibiyotik gerekebilir.
- Romatizma, kanser ve bağışıklık sistemi hastalıkları gibi enfeksiyon dışı çeşitli durumlar ateşi yükseltebilir.
- Çok kalın giyinme, oda ısısının çok yüksek olması, bazı zehirlenmeler, sıcak çarpması durumunda da ateş yükselir.
HALSİZ VE İNLİYOR MU?
Ateşin derecesinden ziyade ateşe neden olabilecek altta yatan sebep ve çocuğunuzun genel durumu daha önemli. Bazen hafif ateşli çocuk, çok yüksek ateşli çocuktan daha büyük tehlike altında olabilir. Ateşi çok yüksek olmasına rağmen çocuğunuz oyun oynayıp koşuyorsa, keyfi yerindeyse sorun yok. Halsiz, inleyen, beslenmesi bozuk hafif ateşli bir çocuk ise hayati tehlike altında olabilir.
VÜCUTTA NELER OLUR?
Ateşin yükselmesi sırasında el ve ayak damarlarındaki geçici daralmaya bağlı olarak eller ve ayaklarda soğuma ya da titreme gibi belirtiler görülebilir. Ateş çocuklarda huzursuzluk, sayıklama, halüsinasyon ve havaleye de neden olabilir.
ATEŞİ DÜŞÜRMEK İÇİN NELER YAPILMALI?
- Öncelikle ateşin vücudun enfeksiyonla savaştığının bir göstergesi olduğunu bilerek hareket edin. Çocuğun ateşini düşürmeniz enfeksiyonunu tedavi ettiğiniz anlamına gelmez. Sadece çocuğun daha iyi hissetmesini ve ateşli havaleye yatkınlığı varsa havale geçirmesini engelleyebilirsiniz.
- Ateşi yükselirken titremesi normaldir. Kalın giysiler ateşi daha da yükseltir. Bu nedenle çok sıkı giydirmeyin ancak giysilerini tamamen de çıkarmayın, hafif bir giysi giydirin.
- Odanın iyi havalanması sağlayın, oda sıcaklığını 21-25 derece civarında tutun.
- Ateş, terlemeyi ve solunum sayısını artırarak sıvı kaybına yol açar. Çocuğa bol miktarda sıvı verin.
- Ateş çok yüksekse ılık su ile (29-32 derece) pansuman veya banyo yaptırabilirsiniz. Ancak çocuğu asla soğuk ıslak havlu veya çarşafa sarmayın ya da direkt soğuk duşun altına sokmayın.
- Bu uygulamaların yanında ateş düşürücü şurupları doktorunuzun önerdiği dozlarda kullanın. En yaygın kullanılan ilaç parasetamol’dür. Yan etkileri az ve güvenilir bir ilaçtır. Dozu ise 4-6 saatte bir, kilogram başına 10-15 mg’dır. Günlük doz kilogram başına 60 mg’ı geçmemeli. Burada önemli olan ilacın içindeki parasetamolün kaç miligram olduğudur. Bu nedenle ilacın kaç miligram olduğunu mutlaka okuyun.
- 1 yaş altında fitil olarak bilinen parasetamol formu da uygulanabilir.
- 1 yaşından sonra ibuprofen etken maddeli ateş düşürücüleri doktorunuzun önerdiği dozlarda kullanabilirsiniz. İbuprofen dozu her 6-8 saatte bir kilogram başına 5-10 miligramdır. Günde en çok 4 kez belirtilen dozlarda verilebilir.
- Unutmayın, çocuklarda Aspirin ateş düşürücü olarak kullanılmaz.