Ateşin şiddeti değil, çocuğun genel durumu önemli!

Çocuklarda ateş şu sebeplerden kaynaklanabilir:

Ateş tek başına hastalık değil, bir belirtidir. Üst solunum yolu enfeksiyonları, diş çıkarma dönemleri, aşılar, idrar yolları ve bağırsak enfeksiyonları ateşin en yaygın sebepleridir.

Çocukluk çağında görülen enfeksiyonlar genellikle antibiyotik gerektirmeyen virüslere (mikroplara) bağlıdır. Çoğu zaman sadece ateş düşürücülerle hastalık kendiliğinden düzelir. Bazı enfeksiyonlarda ise antibiyotik gerekebilir.

Romatizma, kanser ve bağışıklık sistemi hastalıkları gibi enfeksiyon dışı çeşitli durumlar ateşi yükseltebilir.

Çok kalın giyinme, oda ısısının çok yüksek olması, bazı zehirlenmeler, sıcak çarpması durumunda da ateş yükselir.

HALSİZ VE İNLİYOR MU?

Ateşin derecesinden ziyade ateşe neden olabilecek altta yatan sebep ve çocuğunuzun genel durumu daha önemli. Bazen hafif ateşli çocuk, çok yüksek ateşli çocuktan daha büyük tehlike altında olabilir. Ateşi çok yüksek olmasına rağmen çocuğunuz oyun oynayıp koşuyorsa, keyfi yerindeyse sorun yok. Halsiz, inleyen, beslenmesi bozuk hafif ateşli bir çocuk ise hayati tehlike altında olabilir.

VÜCUTTA NELER OLUR?

Ateşin yükselmesi sırasında el ve ayak damarlarındaki geçici daralmaya bağlı olarak eller ve ayaklarda soğuma ya da titreme gibi belirtiler görülebilir. Ateş çocuklarda huzursuzluk, sayıklama, halüsinasyon ve havaleye de neden olabilir.

ATEŞİ DÜŞÜRMEK İÇİN NELER YAPILMALI?