Siyah-beyazlı kulübün Instagram hesabından yapılan canlı yayına katılan Hutchinson, "Ümraniye'deki her şeyi, takım arkadaşlarımı özledim. Günümüzün önemli bir kısmını orada geçiriyoruz. Bu bir alışkanlık, orası bizim hayatımız" diye konuştu.

Yeni tip corona virüs sürecinde evde çocuklarıyla vakit geçirdiğini kaydeden tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson, günlerinin güzel geçtiğini belirterek, "Çocuklar durumdan memnuniyetsiz değil. Birlikte vakit geçiriyoruz. Bahçede futbol, basketbol oynuyoruz. Bütün günüm çocuklarla geçiyor. Onlar yattıktan sonra ben de uykuya geçiyorum. Yemek ye, çocuklarla ilgilen, antrenman yap şeklinde geçiyor. O yüzden kitap okumaya ya da bir şeyler izlemeye vaktim kalmıyor" dedi.

Antrenmanlarını sürdürdüğünü söyleyen Atiba Hutchinson, "Çalışmalarıma devam ediyorum, yarın dinleneceğim. Alışık olduğumuz bir durum değil ama elimizdeki ekipmanlarla birçok şeyi yapabiliyoruz" diye konuştu.

Ülkesi Kanada'da da hayatın durma noktasına geldiğini belirten Hutchinson, "Kanada'da da ülkenin büyük kısmı karantina altında. Yavaş yavaş temizlemeye çalışıyorlar. Orada da hayat durma noktasına geldi" dedi.