Futbol Atiba ve Larin'e milli gurur

Atiba ve Larin'e milli gurur

Futbol

Atiba ve Larin'e milli gurur

Beşitaş'ta Atiba Hutchinson 2 yıl sonra Kanada Milli Takımı'na davet edildi. Öte yandan Cyle Larin de kadroda yer alıyor.

20 Mart 2021, Cumartesi 10:33 Son Güncelleme:
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Beşiktaş 'ın Kanadalı futbolcuları Atiba Hutchinson ile Cyle Larin, Dünya Kupası elemeleri için milli takıma davet edildi. 38 yaşındaki Atiba son olarak 2 yıl önce aday kadroya dahil edilmişti.

Kanada, Dünya Kupası Elemeleri 1. turunda 26 Mart Cuma günü Bermuda ve 28 Mart Pazar günü Cayman Adaları ile karşılaşacak.


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